Miguel Oliveira regressou aos treinos com a moto este domingo, no circuito de Sepang, na Malásia, e não escondeu a sua satistação. "De volta à rotina... Que bem que soube", escreveu o piloto da KTM, no Instagram. Recorde-se que o piloto português esteve a recuperar de uma intervenção cirúrgica ao ombro. (Vídeo Instagram)