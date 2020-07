A carregar o vídeo ...

Miguel Oliveira brilhou este fim de semana no primeiro Grande Prémio da temporada de MotoGP, ao repetir a sua melhor posição de carreira com um oitavo posto. À SportTV, o piloto da Red Bull KTM Tech3 mostrou-se satisfeito pelo que conseguiu, falou da ultrapassagem ao ídolo Valentino Rossi e apontou a mais e melhor no próximo.