Miguel Oliveira explica a queda que lhe 'roubou' o pódio em Misano

Quando Pecco Bagnaia caiu já nas voltas finais do Grande Prémio da Emília Romagna, não só o Mundial de MotoGP ficou praticamente entregue a Fabio Quartararo, como Portugal viu-se novamente na possibilidade real de voltar a ter Miguel Oliveira num pódio. O português tinha acabado de subir ao terceiro lugar com a infelicidade do italiano, mas foi sol de pouca dura, já que segundos depois foi o próprio piloto da KTM a cair, num momento que nem foi apanhado pelas câmaras. Mas, então, o que se passou? O português responde...