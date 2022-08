Miguel Oliveira fez as delícias dos seus fãs nas Festas de Corroios

A carregar o vídeo ...

Miguel Oliveira recebeu esta sexta-feira um verdadeiro banho de multidão nas Festas de Corroios de 2022, onde deu uma sessão de autógrafos para mais de 300 fãs que o aguardaram durante quase duas horas. Bem perto de casa, o piloto natural de Almada chegou na sua mota pessoal e não deixou nenhum artigo por assinar aos seus fãs, que se muniram não só de papéis, como também de t-shirts, capacetes e todo o tipo de material.



Oliveira, que se encontra em Portugal em trânsito entre os Grandes Prémios da Áustria, onde foi 12.º classificado no domingo, e de São Marino, que se correm em 4 de setembro, vai anuncia o seu futuro no Mundial de Moto GP na terça-feira, numa conferência de imprensa convocada horas antes do banho de ‘multidão’ em Corroios.