A carregar o vídeo ...

A precisamente um mês do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, Miguel Oliveira juntou-se esta quinta-feira aos Xutos & Pontapés para uma colaboração improvável, a cantar a mítica "A minha casinha". Um pequeno 'teaser' do momento foi partilhado pelos Xutos no Instagram e no sábado, no Record, poderá conhecer tudo o que está por trás desta ação.