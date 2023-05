Miguel Oliveira partilha imagens da recuperação "longa e algo lenta"

A carregar o vídeo ...

Miguel Oliveira partilhou esta terça-feira, nas redes sociais, imagens da recuperação à pequena fratura no úmero do ombro esquerdo que contraiu no GP de Espanha de MotoGP . "Já livre do suspensor braquial e com melhores sensações. Recuperação longa e algo lenta mas já com algum alívio a nível de dor. Vamos!", escreveu o piloto português da RNF Aprilia. (: Instagram/Miguel Oliveira)