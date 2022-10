A carregar o vídeo ...

Miguel Oliveira e Jack Miller protagonizaram uma curiosa conversa pouco depois da vitória do português na Tailândia, quando o português, após ser felicitado pelo australiano, soltou um "é sempre no molhado, mas fico com ela". Miller ouviu e, bem humorado, soltou um daqueles comentários bem ao seu estilo "o cheque de bónus tem sempre a mesma cor".