Miguel Veloso: «Ninguém estava à espera de todo o trabalho do Rúben Amorim no Sporting»

Miguel Veloso revelou que continua a acompanhar o campeonato português e em particular o Sporting, clube onde se formou e que deixou em 2010. O internacional português, atualmente ao serviço do Hellas Verona, revelou que é um apreciador das qualidades do Sporting de Rúben Amorim e atribuiu méritos ao seu antigo colega de Seleção e do CAC Pontinha. "Conseguiu construir não só uma equipa mas chegou ao grande objetivo: ser campeão", vincou. [Vídeo: Eleven Sports]