Mike Tyson sem medo de Conor McGregor: «Dava cabo dele!»

Convidado desta semana do 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', Mike Tyson foi confrontado com um exercício curioso, no qual antevia como seria um combate diante de algumas figuras das artes marciais (algumas reais, outras nem por isso). Rocky Balboa, Ivan Drago ou o Karate Kid foram os primeiros a serem falados, antes da conversa chegar a Conor McGregor. Aí, sem rodeios, Tyson assegurou que daria cabo do irlandês...