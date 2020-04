A carregar o vídeo ...

Num vídeo publicado nas redes sociais do V. Guimarães, é possível perceber como Mikel Agu trabalha no duro nesta fase de isolamento social. O médio-defensivo nigeriano, com calções da seleção da Nigéria, mostrou como se faz na bicicleta, a dar uns toques na bola, entre outros exercícios... Sem jogar desde dezembro, o camisola 24 dos minhotos mostra-se empenhado em voltar a convencer Ivo Vieira.