O Milan derrotou ontem em casa a Sampdoria, com um golo de Rafael Leão, e assumiu a liderança da Serie A. Esta manhã os rossoneri partilharam imagens do jogo nas redes sociais, bem como do apoio dos adeptos no final da partida. "O estádio ainda treme", diz o clube italiano. (Vídeo Milan)