Com o título italiano já atribuído ao Inter, Milan e Juventus lutam agora por um lugar nos quatro primeiros, que dá acesso à Liga dos Campeões. As equipas estão com os mesmos pontos na tabela classificativa e defrontam-se hoje, em Turim. Os rossoneri publicaram um vídeo motivacional nas redes sociais antes do jogo que pode ser decisivo. (Vídeo Twitter)