Milhares de adeptos do Valencia protestam contra Peter Lim junto ao Mestalla durante jogo com Athletic Bilbao

Milhares de adeptos do Valencia protestaram este sábado contra Peter Lim, dono do clube, junto ao Estádio Mestalla durante os primeiros minutos do jogo com o Athletic Bilbao. "Lim go home ["Lim, vai para casa" em português]", é algo que se pode ler num dos muitos cartazes mostrados pelos adeptos, que só entraram no estádio à passagem dos 19 minutos, altura em que a equipa che vencia por 1-0. [Vídeo: Deportes COPE Valencia]