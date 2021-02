Milhares de adeptos junto ao Maracanã antes da decisão do Brasileirão: polícia utilizou gás lacrimogéneo

A carregar o vídeo ...

Flamengo e Internacional defrontam-se este domingo na 37ª jornada do Brasileirão separados por um ponto na tabela, no jogo que pode decidir o título brasileiro de 2021. Apesar dos estádios brasileiros continuarem encerrados ao público, tal como em Portugal, milhares de adeptos do Flamengo reuniram-se junto ao Maracanã para apoiar a equipa. A polícia foi mesmo obrigada a utilizar gás lacrimogéneo para afastar a multidão. [Vídeo: Twitter]