Milhares nas ruas de Beirute em protesto contra governo libanês que responde com balas

Milhares de pessoas saíram este sábado para se manifestar nas ruas de Beirute contra o governo libanês e a forma como tem atuado em relação às duas explosões que abalaram esta semana a capital do Líbano. Os manifestantes invadiram o Ministério das Relações Exteriores, situado no centro de Beirute, e declararam "sede da revolução". Enquanto o governo daquele país colocou o exército nas ruas e a polícia a responder às manifestações com balas. [vídeo: Twitter]