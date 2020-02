Milhões de visualizações: o 'Salah do râguebi' está a agitar as redes sociais e nem Casillas resiste

A carregar o vídeo ...

Um jogador amador de râguebi tem feito furor nas redes sociais pelas impressionantes semelhanças físicas e técnicas com o avançado egípcio do Liverpool Mohamed Salah. O vídeo tornou-se rapidamente viral com milhões de visualizações e partilhas, como aconteceu com Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, que partilhou as imagens na sua conta do Twitter.