Militão queria ganhar o Mundial e a Champions mas não esperava esta surpresa

Karoline Lima preparava-se para dizer a Éder Militão que estava grávida e à espera do primeiro filho do casal quando perguntou ao defesa-central do Real Madrid qual era o seu maior sonho, ao que o ex-jogador do FC Porto respondeu: "Ganhar um Mundial e uma Liga dos Campeões." A resposta não foi a que a noiva do internacional pelo Brasil esperava, que recordou uma recente conversa do casal. Aí, a resposta foi diferente: "Ter um filho", atirou Militão. Pois bem, parece que esse sonho já está realizado. [Vídeo: Karoline Lima / Instagram]