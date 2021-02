A carregar o vídeo ...

Milton Mendes revelou que Rúben Macedo, extremo que cometeu penálti sobre Francisco Conceição nos descontos do Marítimo-FC Porto, estava transtornado no final do encontro. "Estava a chorar muito. Pediu desculpa mas a culpa é de todos nós", atirou o técnico brasileiro na conferência de imprensa no final do jogo. [Vídeo: Sport TV]