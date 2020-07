Ministra francesa em pânico ao esquecer-se de máscara no carro

A carregar o vídeo ...

A ministra da economia francesa Agnès Pannier-Runacher protagonizou esta terça-feira um dos momentos mais comentados por terras gaulesas, tudo porque chegou à cerimónia de celebração do Dia da Bastilha, realizada na Praça da Concórdia, em Paris, sem a necessária máscara de proteção. Pannier-Runacher até a tinha, mas deixou-a no carro que a havia transportado até à aquele local. O problema foi que só se apercebeu da ausência do acessório de proteção quando o seu motorista já tinha partido a toda a velocidade, deixando-a ali sem qualquer proteção. Valeu-lhe a rápida intervenção de um elemento do staff, que rapidamente lhe deu uma máscara para colocar.