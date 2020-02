Minuto de silêncio e claques sem cantar: Flamengo homenageia vítimas do incêndio

A carregar o vídeo ...

Fez ontem um ano que 10 rapazes morreram num incêndio no Centro de Treinos do Flamengo e os adeptos do clube não deixaram de homenagear as vítimas. No Maracanã, o jogo do Mengão com o Madureira, para a 6.ª jornada do Campeonato Carioca, foi antecedido por um minuto de silêncio. Também nos primeiros 10 minutos do encontro, as cerca de 60 mil pessoas que estavam nas bancadas mantiveram um silêncio supulcral. (Vídeo Twitter)