Miramar domina Drive Tour no Santo Estêvão Golfe

A carregar o vídeo ...

O Santo Estêvão Golfe foi o palco do 4º Torneio do Drive Tour – Campeonato Nacional de Jovens, que teve lugar no Santo Estêvão Golfe, nos dias 4 e 6 de julho de 2023.

Em "Gross" os atletas do C.G. Miramar conquistaram cinco dos oito títulos, enquanto o G.C. Tavira arrecadou dois e o C.G. Vilamoura um. Em "Medal Net" os troféus foram entregues a representantes de seis clubes, com jogadores do Oporto Golf Club a ganharem três.