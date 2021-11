'Míster' Cancelo deu dicas a muitos treinadores e escolheu o melhor onze de sempre de portugueses da Premier League

A carregar o vídeo ...

João Cancelo, lateral do Manchester City e da Seleção Nacional, foi desafiado a escolher o melhor onze de sempre de jogadores portugueses que já atuaram ou atuam na Premier League, e não hesitou em escolher-se... a si mesmo, na lateral direita. Veja as escolhas do craque luso. (Vídeo: Twitter/Manchester City)