Mitrovic marcou o golo da vitória da Sérvia frente a Portugal , tento que valeu o apuramento direto da sua seleção para o Mundial'2022. No final do encontro, e já com as bancadas da Luz despidas de adeptos da seleção das Quinas, o jogador do Fulham voltou ao relvado para celebrar com os adeptos sérvios... em cuecas [Vídeo Twitter]