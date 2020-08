Miúdo de 16 anos voa para o top-10 mundial do ano nos 200 metros

A carregar o vídeo ...

É certo que 2020 não deu muitas oportunidades aos velocistas para colocarem em prática em prova aquilo que treinaram, mas aquilo que o jovem Erriyon Knighton fez esta sexta-feira, nos AAU Junior Olympic Games, na Flórida, merece um claro destaque. É que, apesar dos seus 16 anos, o velocista norte-americano conseguiu entrar diretamente para o top-10 do ano nos 200 metros, ao ganhar com grande autoridade a prova graças a um tempo canhão de 20,33 segundos. Knighton passa a ser o oitavo melhor do ano, fixando pelo caminho um novo recorde nacional do escalão etário de 15/16 anos, que até agora estava nos 20:62.