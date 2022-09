Miúdo de 17 anos faz história na patinagem artística com salto mais difícil da modalidade

A carregar o vídeo ...

O americano Ilia Malinin entrou esta quarta-feira para a história da patinagem artística, ao concretizar um movimento até agora nunca visto e que era nos meandros da modalidade visto como o mais difícil. O salto de sonho tornou-se realidade em Lake Placid (Nova Iorque), com a concretização do chamado "axel quádruplo", que consiste num salto iniciado de forma, com quatro voltas, para terminar para trás. O movimento foi de tal forma incrível que Adam Rippon, um dos nomes mais importantes da modalidade nos Estados Unidos, o considerou como "a coisa mais louca" que alguma vez viu no gelo.