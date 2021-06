Miúdo de 17 anos pulveriza recorde histórico de Usain Bolt

A carregar o vídeo ...

Erriyon Knighton é apontado como um dos maiores talentos da sua geração e este sábado, no decurso dos trials olímpicos dos Estados Unidos, voltou a mostrar todo o seu talento. Não só carimbou o passaporte para a final deste domingo, como conseguiu também entrar para a história com um novo recorde mundial Sub-20 nos 200 metros, ao correr em 19.88 segundos, 5 centéstimos mais rápido do que o anterior máximo, que havia sido fixado por um tal de... Usain Bolt, em 1986. Pormenor importante: Knighton tem... 17 anos!