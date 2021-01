Miúdo do Aston Villa troca camisola com Fabinho mas veja bem o que ele faz depois

A carregar o vídeo ...

Com o plantel 'devastado' pelos casos de covid-19, o, na Taça de Inglaterra, com uma equipa recheada de miúdos. E um deles, Louie Barry, de 17 anos, até marcou um golo. No final, Barry trocou a camisola com Fabinho, mas um membro do staff disse-lhe logo depois algo do género: 'então deste a camisola da tua estreia?' O jovem avançado correu então até junto do jogador brasileiro dos reds e pediu-lhe a camisola de volta... (Vídeo BT Sport)