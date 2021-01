'Miúdo' do Barcelona marca golo olímpico e espanhóis já o apontam à equipa principal

A carregar o vídeo ...

Apontado pela imprensa espanhola como um dos jogadores que está às portas da promoção à equipa principal do Barcelona, o jovem extremo direito Álex Collado, de 21 anos, destacou-se este domingo pela formação secundária dos catalães, ao marcar dois golos diante do Badalona. O segundo, em cima do apito final, foi conseguido de canto direto, num lance no qual o guarda-redes fica (muito) mal na fotografia.