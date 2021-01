Miúdo do Bayern entrou com tudo, deixou guarda-redes a sangrar e acabou expulso

A carregar o vídeo ...

A equipa de reservas do Bayern Munique perdeu este sábado com o Munique 1860, numa partida da 3. Liga que ficou marcada pela expulsão do jovem Joshua Zirkzee, ainda na primeira meia hora. Visto como grande promessa para o futuro, o holandês entrou com tudo sobre o guarda-redes adversário Marco Hiller e acabou por lhe acertar em cheio no rosto, deixando-o a sangrar. O árbitro analisou o lance e não teve dúvidas em expulsá-lo.