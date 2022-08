'Miúdo' do Botswana pulveriza recorde de Sub-20 nos 100 metros e acaba... a provocar adversário

A carregar o vídeo ...

Chama-se Letsile Tebogo, tem 19 anos e é desde a madrugada desta quarta-feira o detentor da melhor marca de sempre de um Sub-20. O atleta do Botswana já era o recordista, com os 10,00 segundos que tinha feito nas eliminatórias do Mundial da categoria, a decorrer em Cali, na Colômbia, mas na final decidiu elevar a fasquia. Não só pulverizou a sua marca, ao fazer o relógio baixar pela primeira vez dos 10 segundos (fez 9,91), como ainda teve tempo para provocar o mais direto adversário (o jamaicano Bouwahjgie Nkrumie) ainda antes de cruzar a meta. Diz quem sabe que, não o tivesse feito, e Tebogo poderia ter ficado perto da barreira dos 9,80. Mas isso fica para depois. Por agora o prodígio africano fica-se pelo 50.º melhor tempo da história, mas aos 19 anos... o céu parece ser o limite.



Após a prova, o jovem assegurou que não quis faltar ao respeito a ninguém e que o seu gesto deveu-se à sua referência, o jamaicano Usain Bolt. "Se alguém entendeu como uma falta de respeito, lamento imenso. Quis que os fãs e quem estava em casa a ver se lembrassem um pouco do Usain Bolt. É o meu ídolo, a pessoa em que me inspiro", assumiu