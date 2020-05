A carregar o vídeo ...

Arat Hosseini, o jovem iraniano de 6 anos e com quase 4 milhões de seguidores no Instagram já se 'declarou' a Messi deu 'ares' de CR7 e agora partilhou um vídeo no qual dá 3 mil toques numa bola sem ela cair ao chão. Olhos postos neste jovem prodígio [Vídeo Instagram]