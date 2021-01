A carregar o vídeo ...

A situação meteorológica em Espanha não está propriamente fácil, com muita neve a condicionar a vida dos cidadãos e a proporcionar também momentos inesperados. Como este, vivido na sexta-feira à noite, quando o plantel de Juvenil B do At. Madrid, que estava de regresso às instalações do clube, acabou a ajudar vários carros que estavam presos na neve.