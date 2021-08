Mkhitaryan inaugurou assim o marcador no duelo entre Roma e Fiorentina , que marca o regresso de José Mourinho à Serie A 11 anos depois. O arménio recebeu um passe do reforço Abraham e atirou para o fundo das redes da equipa viola, que está reduzia a 10 jogadores, depois da expulsão do guarda-redes. [Vídeo: VSports]