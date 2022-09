Thomas Müller abordou o reencontro com Robert Lewandowski, que esta terça-feira vai regressar à Allianz Arena para o jogo da Liga dos Campeões entre o Bayern Munique e o Barcelona. O internacional alemão lembrou ainda que os bávaros deixaram de apostar num jogador fixo na frente, como acontecia com o polaco, e isso confunde os adversários. [Vídeo: One Football]