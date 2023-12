Müller mostra imagens impressionantes da tempestade de neve na Baviera: «Não sei por que o jogo foi adiado...»

A carregar o vídeo ...

Thomas Müller recorreu nas últimas horas às redes sociais para, através de um curto vídeo, mostrar a tempestade de neve que ontem atingiu a Baviera e que acabou por levar ao adiamento do Bayern Munique-Union Berlim . "Não sei por que razão o jogo foi adiado, não tenho ideia. Mas bem, temos de aceitar", começou por referir o jogador, ironicamente. "Está a nevar muito. Não me lembro de ver algo assim. Talvez o jogo aconteça amanhã [hoje], tomara que seja nos próximos dias. Hoje [ontem] vamos ter uma tarde de Bundesliga no sofá", concluiu o jogador da equipa bávara, de 34 anos. (: Instagram/Thomas Müller)