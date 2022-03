Thomas Müller anteviu, em conferência de imprensa, o duelo desta terça-feira entre Bayern Munique e Salzburgo, a contar para a 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões para o qual as duas equipas partem em igualdade após o empate a um golo na Áustria. O jogador dos bávaros falou sobre a mentalidade da equipa para o jogo em Munique e relembrou alguns aspetos positivos do encontro da 1.ª mão. [Vídeo: One Football]