Pedro Carvalho vai tentar na madrugada de sábado entrar para a história do MMA nacional, quando defrontar nos quartos-de-final do Bellator Grand Prix em peso pena o brasileiro Patrício Pitbull, o campeão em título na categoria. Um combate que tem gerado muita expectativa e que levou mesmo o campeonato de MMA a realizar um pequeno documentário sobre a jornada do português.