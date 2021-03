MMA: Homem mais forte do Mundo despacha adversário em pouco mais de um minuto

A carregar o vídeo ...

Apontado no meio como o 'homem mais forte do Mundo' - muito por culpa do seu passado no World's Strongest Man - Mariusz Pudzianowski venceu este fim de semana o seu combate no KSW (Konfrontacja Sztuk Walki - organização polaca de MMA), necessitando de apenas um minuto e dez segundos para despachar Nikola Milanovic, um lutador que aceitou defrontar o temível polaco em cima da hora.



Inicialmente, refira-se, Pudzianowski tinha previsto defrontar o senegalês Serigne Ousmane Dia, mas um ataque de apendicite no dia da luta, que obrigou a hospitalização, provocou o cancelamento dessa luta, que tinha como grande aliciante o facto de o polaco defrontar um lutador com mais... 30 quilos.