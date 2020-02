A carregar o vídeo ...

O CFFC 81 (Cage Fury Fighting Championships) assistiu este fim de semana a um dos mais arrepiantes KO's dos últimos tempos e nem foi preciso uma grande sequência de golpes para o mesmo acontecer. O protagonista foi James Gonzalez, que se sagrou campeão de Peso Pena do campeonato graças a um movimento que fez com que Pat Sabatini ficasse com o braço partido. Incrível!