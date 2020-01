Moçambicano 'humilhou' angolano e CAF não tem dúvidas: «Bolasie terá ficado orgulhoso»

A carregar o vídeo ...

A CAN de futsal parece estar a ser um palco de excelência para os jogadores africanos mostrarem toda a sua habilidade. Depois do momento mágico de Mano Sele por Angola , agora é a vez de uma jogada de um jogador moçambicano ser destacada pela própria CAF. No Twitter, o organismo que rege o futebol africano até chamou o sportinguista Yannick Bolasie ao barulho na sua publicação, deixando como legenda "@YannickBolasie terá ficado orgulhoso". O jogador do Sporting leu e 'aprovou'.