Luka Modric tornou-se ontem no mais internacional de sempre pela Croácia, ao cumprir o 135.º jogo pelo seu país no triunfo (1-0) sobre Chipre. Após o encontro, durante o jantar, o médio do Real Madrid foi surpreendido com a exibição de um vídeo e não escondeu as lágrimas, recebendo aplausos dos companheiros e até um bolo para assinalar o feito histórico. [Vídeo: Twitter]