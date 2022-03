Modric 'louco' após vitória do Real Madrid: distribui abraços e palmadas, algumas bem dolorosas

A carregar o vídeo ...

A vitória do Real Madrid na partida de ontem com o PSGe o consequente apuramento dos merengues para os quartos-de-final da Liga dos Campeões foi celebrado com euforia no balneário da equipa espanhola, particularmente por Luka Modric. O médio croata distribuiu abraços e palmadas, algumas bem dolorosas, como a que aplicou nas costas de Vinícius Júnior... (Vídeo Madrid Hebdo/Twitter)