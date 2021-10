Modric surpreende e promete cumprir sonho de adepta de 80 anos

A carregar o vídeo ...

Aos 36 anos, Luka Modric continua a espalhar magia dentro e fora do campo. O mais recente momento para assinalar do croata sucedeu este fim de semana, no caso fora do relvado, quando o médio do Real Madrid respondeu ao repto lançado por uma adepta dos merengues de 80 anos, que tinha como sonho conhecê-lo. Trata-se de Elvira, de Pajares de la Lampreana, em Zamora, que não só vai poder estar com o médio, como também terá uma prenda à sua espera.