Mohamed Salah faz apelo desesperado: «Deixem entrar a ajuda humanitária em Gaza»

A carregar o vídeo ...

Mohamed Salah deixou uma mensagem nas redes sociais a apelar aos líder mundiais que se unam no sentido de evitar "novos massacres" no Médio Oriente. O avançado egípcio do Liverpool pediu também que se deixe entrar ajuda humanitária em Gaza. "Todas as vidas são sagradas e devem ser protegidas. Os massacres têm de parar, há famílias a ser separadas. Têm de deixar entrar a ajuda humanitária em Gaza imediatamente. As pessoas estão em condições terríveis. As imagens do hospital foram horríveis. As pessoas em Gaza precisam de comida, água e medicamentos com urgência. Faço um apelo aos líderes mundiais para que se juntem e evitem um novo massacre de almas inocentes." (Vídeo Instagram)