A carregar o vídeo ...

Grande momento de comunhão entre os jogadores e os adeptos do FC Porto logo após o jogo com o V. Guimarães, na última jornada da Liga Bwin. Apesar do título 'fugir' para as mãos do rival, jogadores mereceram os aplausos do público presente nas bancadas. Cerca de 42 mil preencheram as bancadas do Dragão este sábado. [Vídeo: FC Porto]