Momento de tensão no golfe... por causa de um boné: McIlroy teve de ser agarrado para não bater no caddie de adversário

A cena começou no green e acabou no parque de estacionamento do campo de golfe onde está a ser disputada a Ryder Cup, a prova que coloca frente a frente uma seleção da Europa e outra dos Estados Unidos, em Roma. O norte-americano Patrick Cantlay fez um birdie no buraco 18, o seu caddie ficou eufórico e não se cansou de abanar o boné. Rory McIlroy, que pela Europa ia tentar também um birdie no mesmo bucaro, pediu-lhe que parasse e se afastasse, porque estava a perturbar a sua linha de visão, mas Joe LaCava não quis saber. Mais tarde, no parque de estacionamento do 'clubhouse' o norte irlandês, antigo número um mundial, confrontou o caddie e teve mesmo de ser agarrado por Shane Lowry (também jogador da equipa da Europa), para não chegar a vias de facto... (Vídeo Sky Sports)