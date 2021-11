A carregar o vídeo ...

Francisco Conceição estreou-se esta noite a marcar pela equipa principal do FC Porto, ao apontar o quinto dos dragões diante do Feirense, e na hora de celebrar não escondeu a emoção do momento num abraço ao pai e e treinador Sérgio Conceição. Na bancada, a mãe Liliana não aguentou as lágrimas.