A conferência de imprensa de Sérgio Conceição, de análise ao jogo com o Chaves, terminou com um momento curioso, quando no telemóvel de um jornalista presente começou a tocar a música 'This Girl', de Kungs vs Cookin’ on 3 Burners, que é habitualmente tocada no Dragão aquando de algum golo.