Momento insólito na NBA: adepto vomita no campo e atrasa jogo entre Kings e Jazz

A carregar o vídeo ...

O duelo entre Sacramento Kings (equipa do português Neemias Queta) e Utah Jazz, na madrugada deste domingo, ficou marcado por um momento insólito. No 4º e último período da partida da NBA, um adepto que estava sentado na primeira fila vomitou junto ao banco de suplentes dos Jazz, o que obrigou os árbitros a interromperem o jogo durante cerca de 20 minutos. Depois de os funcionários do recinto limparem o local, o adepto abandonou o lugar sob 'escolta' e o jogo lá foi retomado e acabou com triunfo dos Jazz por 123-105. [Vídeo: Twitter]