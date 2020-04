«Momento mágico»: FC Porto recorda calcanhar de Madjer na final europeia de Viena

A carregar o vídeo ...

"Momento mágico". Foi assim que o FC Porto recordou, esta sexta-feira, o golo de calcanhar de Rabah Madjer, na final da Taça dos Campeões Europeus em Viena, diante do Bayern Munique. Através das redes sociais, o emblema azul e branco respondeu a um desafio lançado pela página em idioma português do Inter e recordou os quatro "momentos mágicos" da história do clube. [Vídeo: Twitter / FC Porto e UEFA]